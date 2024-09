Catherine hoopt werk na kankerbehandeling weer op te pakken

De Britse prinses Catherine heeft zin om in de komende maanden weer meer aan het werk te gaan. De vrouw van prins William maakte maandag bekend dat haar chemotherapie tegen kanker is afgerond en dat ze schoon is.

“Ik kijk er naar uit om weer aan het werk te gaan en publieke taken te vervullen wanneer ik daartoe in staat ben”, schrijft Catherine, bij wie eerder dit jaar kanker werd vastgesteld. De diagnose kwam aan het licht na een buikoperatie. De 42-jarige prinses benadrukt dat hoewel ze kankervrij is, het nog lang duurt voordat ze volledig is hersteld.

Naar eigen zeggen heeft de prinses een nieuwe waardering voor het leven gekregen. Catherine spreekt daarnaast ook namens haar man William haar dank uit voor de steun die zij hebben ontvangen. Ook steunt ze mensen die zelf te maken hebben met kanker. “Ik sta aan jullie kant, zij aan zij, hand in hand.”