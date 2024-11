Catherine lacht bij eerste publieke optreden na afronding chemo

Princes Catherine was zaterdagavond aanwezig bij haar eerste publieke optreden sinds ze in september deelde dat ze haar chemotherapie had afgerond. De vrouw van prins William was samen met hem en koning Charles in Londen bij de jaarlijkse herdenking van omgekomen Britse militairen in de Royal Albert Hall.

Op beelden is te zien hoe een lachende prinses van Wales werd ontvangen in de Londense concertzaal. Ze nam naast prins William plaats in de koninklijke loge, waar ook koning Charles, prinses Anne en prins Edward, de hertog van Kent, zaten. Volgens de BBC kreeg de koning, die net als Catherine dit jaar de diagnose kanker kreeg, een staande ovatie van de zaal.

Eerder op zaterdag werd bekend dat koningin Camilla niet aanwezig zou zijn bij de herdenking in de Royal Albert Hall. Zij moet herstellen van een luchtweginfectie.