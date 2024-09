Catherine vergadert over jaarlijkse kerstdienst

Prinses Catherine heeft op Windsor Castle een vergadering gehad waarin plannen werden gemaakt voor de kerstdienst die later dit jaar weer moet plaatsvinden in Westminster Abbey. Dat meldt de Britse zender ITV woensdag.

Volgens ITV waren bij de vergadering onder meer vertegenwoordigers aanwezig van de Royal Foundation, de liefdadigheidsinstelling van de prins en prinses van Wales. Catherine organiseert de mis in de kathedraal in Londen ieder jaar sinds 2021. Vorig jaar werd de dienst op 8 december gehouden en in het Verenigd Koninkrijk op kerstavond uitgezonden bij ITV.

Het was volgens de paleisagenda de vierde afspraak van Catherine sinds zij in maart bekendmaakte dat ze kanker had. Eerder deze maand deelde de Britse prinses een filmpje waarin ze vertelde dat ze klaar was met haar chemotherapie en schoon was.