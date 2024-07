Catherine zondag aanwezig bij herenfinale Wimbledon

De Britse prinses Catherine woont zondag op Wimbledon de finale van het mannenenkelspel bij. Kensington Palace heeft haar aanwezigheid bevestigd, meldt Sky News.

Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon. De organisatie had al goede hoop uitgesproken dat Catherine het toernooi zou kunnen bijwonen.

In maart onthulde Catherine dat ze kanker heeft en een preventieve chemokuur zou ondergaan. Ze was al enige tijd niet in het openbaar verschenen vanwege een buikoperatie die ze had ondergaan. Begin juni verscheen ze voor het eerst weer in het openbaar tijdens Trooping the Colour, een militaire parade ter ere van de verjaardag van de Britse vorst.