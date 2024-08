Charles bedankt sporters uit Gemenebest voor prestaties op Spelen

Koning Charles en koningin Camilla delen hun “hartelijke felicitaties” aan de Britse olympische deelnemers, die uit het Gemenebest komen en al hun personeel. De Britse koning bejubelt de “vele uitzonderlijke successen” die zij tijdens de Olympische Spelen in Parijs hebben behaald.

“Jullie prestaties in de vele disciplines komen voort uit de onschatbare combinatie van ruw talent, echte pit en hard werken gedurende vele jaren”, schrijft Charles zondagavond in een verklaring. “De afgelopen weken werd dit gepolijst door sportiviteit en teamgeest in de beste traditie van de Spelen.”

Groot-Brittannië eindigde bij de Spelen in de medaillespiegel op de zevende plaats, pal achter Nederland. Maar de koning vindt dat ook iedereen die naast eremetaal heeft gegrepen, eraan heeft bijgedragen dat hun land trots op hen is.

Charles bedankt tot slot gastland Frankrijk voor de organisatie en kijkt uit naar de komende Paralympische Spelen die vanaf eind augustus in Parijs worden gehouden. “Ik kan alleen maar zeggen dat jullie allemaal een inspiratie zijn geweest.”