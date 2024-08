Charles benoemt voor het eerst nieuwe hofcomponist

Koning Charles heeft zaterdag de Britse componist Errollyn Wallen benoemd tot Master of the King’s Music. Wallen krijgt de eretitel voor haar bijdrage aan de muziekwereld in het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, schrijft Buckingham Palace op Instagram. Het is de eerste keer dat Charles een nieuwe hofcomponist benoemt.

De hofcomponist maakt muziek voor belangrijke momenten van het Britse koninklijk huis, zoals kroningen, verjaardagen of huwelijken. Vroeger werd de hofcomponist voor het leven benoemd, maar tegenwoordig gaat het om een termijn van tien jaar.

Wallen is geboren in Belize en opgegroeid in Londen. In 2020 werd zij benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk.