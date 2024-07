Charles en Camilla bezoeken Australië en Samoa in oktober

De Britse koning Charles en koningin Camilla brengen in oktober dit jaar een bezoek aan zowel Australië als Samoa. Dat maakte Buckingham Palace zondag bekend. Het koningspaar woont daar de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) bij. Delegaties uit 56 landen zijn daar aanwezig. Het thema van die bijeenkomst is One Resilient Future: Transforming Our Common Wealth.

Charles en Camilla bezoeken Australië op uitnodiging van de Australische regering. Daar gaan zij onder meer naar de hoofdstad Canberra en de deelstaat New South Wales. Tijdens het staatsbezoek aan Samoa vieren de Britse vorst en zijn vrouw “de sterke bilaterale relatie” tussen het eiland in de Stille Oceaan en het Verenigd Koninkrijk. Verdere details over beide bezoeken worden later bekendgemaakt.

Buckingham Palace laat in dezelfde verklaring weten dat Charles en Camilla niet naar Nieuw-Zeeland afreizen om gezondheidsredenen van Charles. De 75-jarige koning ondergaat nog behandelingen voor kanker. De programma’s tijdens de bezoeken aan Australië en Samoa zijn ook aangepast op doktersadvies.