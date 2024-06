Charles en Camilla in juli naar Kanaaleilanden

De Britse koning Charles en koningin Camilla brengen volgende maand een bezoek aan de Kanaaleilanden. Het is de eerste keer dat het koningspaar de eilanden bezoekt sinds Charles de troon besteeg.

Charles en Camilla reizen op 15 juli naar Jersey, een dag later gaan zij naar Guernsey. Op Jersey bezoekt het paar de hoofdstad Saint Helier en woont onder meer een speciale zitting bij van het eilandelijk parlement.

Volgens de BBC is het de eerste keer sinds 2005 dat een Britse monarch een bezoek brengt aan Jersey. Destijds kwam koningin Elizabeth naar het eiland. Charles was in 2012 voor het laatst in Jersey, in verband met het diamanten jubileum van Elizabeth. Toen waren Charles en Camilla nog de prins van Wales en hertogin van Cornwall.