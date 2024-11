Charles en Camilla openen feestdagenperiode officieus

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben dinsdagavond de zogeheten Diplomatic Corps Reception gehost. Het evenement vond plaats in Buckingham Palace. Daarmee hebben zij officieus de feestdagenperiode ingeluid.

De oudste zoon van Charles, prins William, was ook aanwezig. Zijn vrouw, prinses Catherine, ontbrak juist. Charles, Camilla en William verwelkomden honderden diplomaten in Buckingham Palace.

Het evenement vindt normaal gesproken plaats in de eerste week van december en luidt officieus het begin van de feestdagen in. Britse media schrijven dat de Diplomatic Corps Reception waarschijnlijk is vervroegd door het staatsbezoek dat de emir van Qatar volgende maand aan het Verenigd Koninkrijk brengt.