Charles en Camilla vieren 25 jaar senaat in Wales

Koning Charles en koningin Camilla zijn donderdag in Wales, waar zij het 25-jarig bestaan van de Nationale Assemblée (Senedd) vieren. Charles sprak de Assemblée kort toe, in het Engels en in het Welsh.

“Het is een mijlpaal op een reis die ik al mijn hele leven met u mag delen”, sprak Charles. “In tijden die grote veranderingen, diep verdriet en enorme prestaties hebben meegemaakt. Door dit alles zijn mijn respect en genegenheid voor de mensen van dit oude land met elk voorbijgaand jaar verdiept.”

De koning haalde ook zijn zoon prins William aan, die de functie van prins van Wales overnam toen Charles koning werd. “Het heeft me veel plezier gedaan om de relatie van mijn zoon met dit speciale land te zien voortduren, onder andere door deze week terug te keren naar Anglesey – Ynys Môn – een plek waarvan ik weet dat die veel voor hem betekent.”

De Nationale Assemblée for Wales (Senedd) werd in 1999 opgericht. Charles kijkt met “talloze speciale herinneringen en bijzondere trots” terug op de afgelopen kwart eeuw. “Wat een land hebben jullie om te dienen. Wat een uniek mozaïek van plaatsen, landschappen en culturen is aan jullie zorg toevertrouwd”, aldus de koning. “Een grote mijlpaal is bereikt. Er liggen er nog veel meer in het verschiet. Maar jullie doen het niet alleen. De kracht, de veerkracht en de aspiratie van het volk van Wales zullen jullie steunen.”