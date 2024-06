Charles en Camilla zwaaien Japans keizerspaar uit

De Britse koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla hebben donderdag afscheid genomen van keizer Naruhito en keizerin Masako. Het Japanse bezoek werd op de binnenplaats van Buckingham Palace uitgezwaaid.

Het afscheid was nog niet het slot van de week durende reis van het Japanse keizerspaar. Na hun vertrek bij het paleis bezochten Naruhito en Masako een museum in het oosten van Londen en later donderdag volgt nog een bezichtiging van The Royal Botanic Gardens, wat het publieke einde van het staatsbezoek vormt.

Volgens persbureau Reuters staat er donderdag ook nog een privébezoek aan Windsor Castle op de planning. Naruhito en Masako willen in St. George’s Chapel een krans leggen op het graf van koningin Elizabeth.

Het keizerspaar gaat vrijdag naar Oxford, de plaats waar Naruhito en Masako beiden hebben gestudeerd.