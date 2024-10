Charles hoopt dat hij Samoa ooit nog eens kan bezoeken

De Britse koning Charles zou graag nog een keer een bezoek aan Samoa willen brengen. Dat zei de koning tegen het einde van het staatsbezoek aan het land. “Ik hoop dat ik nog lang genoeg overleef om terug te keren en jullie allen weer te zien”, stelde Charles.

De koning gaf tijdens een afscheidsceremonie, die geplaagd werd door hevige regen, een korte toespraak. Daarin zei Charles ook dat hij altijd toegewijd zal zijn “aan dit deel van de wereld”. “Ik verzeker jullie dat we heel bijzondere herinneringen zullen meenemen van onze tijd hier”, zei de koning.

Charles en koningin Camilla waren de afgelopen dagen in Samoa voor een staatsbezoek. Daarvoor was het Britse koningspaar een aantal dagen in Australië.