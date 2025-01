Charles in tranen bij herdenking bevrijding Auschwitz

De Britse koning Charles heeft het maandag niet droog gehouden tijdens de herdenking van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz. Volgens GB News raakte de monarch zichtbaar geëmotioneerd en pinkte hij tijdens de ceremonie een traantje weg.

Tijdens de herdenking stonden overlevenden van de massavernietiging in Auschwitz stil bij de slachtoffers van de Holocaust. Onder anderen de Pool Marian Turski sprak over de vreselijke omstandigheden in het kamp en waarschuwde voor de opkomst van antisemitisme.

Er waren veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland woonden premier Dick Schoof, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia de herdenking bij. Charles zat tijdens de herdenking tussen het Belgische en Deense koningspaar. Ook de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren bij de herdenking, evenals de Zweedse kroonprinses Victoria en kroonprins Haakon van Noorwegen.

Aan het einde van de herdenking staken de koning en andere wereldleiders kaarsen aan bij de gedenkplek voor de slachtoffers.