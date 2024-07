Charles in troonrede: stabiliteit hoeksteen van economisch beleid

De Britse koning Charles heeft het nieuwe parlementaire jaar geopend met de King’s speech, de troonrede met de plannen van de nieuwe premier Keir Starmer. Stabiliteit wordt de “hoeksteen” van het economisch beleid, zei hij.

De koning vertelde onder meer dat het beleid gebaseerd zal zijn op “zekerheid, eerlijkheid en kansen voor iedereen”. Hij kondigde plannen aan die een einde moeten maken aan de hoge kosten van levensonderhoud. De toespraak bevatte volgens Britse media geen verrassingen. De speech ging over meer dan 35 wetsvoorstellen.

De regering wil onder meer sneller huizen bouwen, de spoorwegen nationaliseren, het asielsysteem hervormen en de grenzen versterken. Ook moeten stappen worden gezet naar meer duurzame energie en op termijn lagere energierekeningen voor consumenten.

NHS

Een ander belangrijk onderdeel van het beleid is het verbeteren van de NHS, het Britse gezondheidszorgsysteem dat al jaren in moeilijkheden verkeert. De wachttijden moeten korter worden en mentale gezondheid moet net zo belangrijk worden als fysieke gezondheid.

Er komen wetsvoorstellen voor het verhogen van de minimale leeftijd voor het kopen van tabaksproducten, beperkingen op de verkoop van elektronische sigaretten, beperkingen op het promoten van junkfood onder kinderen en een verbod op de verkoop van energiedrank aan kinderen. De regering van Starmer wil daarnaast een verbod op conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd.

Buitenlandbeleid

De koning liet zich ook uit over het buitenlandbeleid. De regering wil de relatie met Europese partners “resetten” en de handels- en investeringsrelatie met de Europese Unie verbeteren. Over Oekraïne zei hij dat het Verenigd Koninkrijk achter het land blijft staan en een leidende rol zal spelen bij het voorzien van een duidelijk pad naar het NAVO-lidmaatschap. Charles zei ook dat de regering toegewijd is aan een tweestatenoplossing waarbij zowel een Israëlische als Palestijnse staat bestaat.

De King’s speech komt kort na het aantreden van Starmers regering. Zijn centrumlinkse partij won de parlementsverkiezingen van 4 juli met een absolute meerderheid van de zetels en kwam daarmee na veertien jaar weer aan de macht. De Conservatieve partij leidde in de tussentijd meerdere regeringen, de laatste onder leiding van Rishi Sunak.