Charles kritisch over beleid in gepubliceerde brief uit 2002

De Britse nationale archieven hebben een brief vrijgegeven die de huidige koning Charles meer dan twintig jaar geleden heeft geschreven. In de brief uit 2002 zet de toenmalige prins van Wales onder meer vraagtekens bij “bureaucratische rompslomp”, meldt de BBC.

Charles uit in het schrijven ook zijn zorgen over “extreme voorbeelden van procesvoering”. “Hoe meer ik nadacht over deze kwesties, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat we afstevenen op steeds meer moeilijkheden in veel sectoren van het leven”, schrijft Charles.

In de brief stelt Charles onder meer dat de regels voor vrijwilligers in de sociale zorg te streng zijn. Hij beklaagt zich over een wet die moet voorkomen dat vrijwilligers maaltijden koken in de ouderenopvang, tenzij ze een cursus over voedselhygiëne hebben gevolgd. “Maar veel van deze vrijwilligers zijn vrouwen van middelbare leeftijd die veertig jaar voor hun families hebben gekookt zonder iemand te vergiftigen. Een hele groep vrijwilligers dreigt te worden weggezet om ouderen te beschermen tegen een klein, maar theoretisch risico”, aldus Charles.

Gewaarschuwd

Charles deelt ook dat hij was “gewaarschuwd” door toenmalig premier Tony Blair dat zijn standpunten misschien niet in goede aarde zouden vallen, maar dat hij ze graag wilde bespreken met bewindslieden.

Het was volgens de BBC al langer bekend dat Charles als prins van Wales vaker zijn mening deelde met ministers van de Britse overheid. Sommigen vonden dat niet kunnen, gezien de positie van Charles binnen de Britse koninklijke familie.