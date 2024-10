Charles verdrietig om overlijden Holocaust-overlevende Lily Ebert

Koning Charles heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van Lily Ebert (100), een schrijfster en overlevende van de Holocaust. In een bericht op social media deelt de Britse vorst woensdag zijn condoleances.

“Met diep verdriet hoorde ik vanmorgen het nieuws van het overlijden van Lily Ebert. Als overlevende van de onnoemelijke verschrikkingen van de Holocaust ben ik er zo trots op dat ze later een thuis vond in Groot-Brittannië, waar ze de wereld bleef vertellen over de gruwelijke wreedheden waarvan ze getuige was geweest.” Volgens Charles diende Eberts werk als “een blijvende herinnering voor onze generatie – en ook voor toekomstige generaties – aan de diepten van de verdorvenheid en het kwaad waartoe de mensheid kan vervallen wanneer de rede, het mededogen en de waarheid worden verlaten.”

Ebert werd volgens Charles samen met andere overlevenden van de Holocaust “een integraal onderdeel” van Groot-Brittannië. “Haar uitzonderlijke weerbaarheid en moed zijn een voorbeeld voor ons allemaal en zullen nooit worden vergeten.”

Vorig jaar benoemde Charles de Auschwitz-overlever nog tot Member of the Order of the British Empire, waardoor Ebert de titel MBE achter haar naam mocht zetten. Ze kreeg de onderscheiding omdat ze zich tijdens haar leven inzette om mensen te leren over de Holocaust.