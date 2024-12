Christopher Nolan benoemd tot Ridder, Emma Thomas tot Dame

Filmregisseur Christopher Nolan en zijn vrouw, filmproducent Emma Thomas, hebben woensdag koninklijke onderscheidingen ontvangen van de Britse koning Charles. De ceremonie vond plaats in Buckingham Palace.

Nolan werd benoemd tot Ridder. Thomas kreeg de onderscheiding Dame in de Orde van het Britse Rijk. Het stel kreeg de onderscheidingen voor hun bijdrage aan de succesvolle film Oppenheimer. Nolan regisseerde de film. Thomas was verantwoordelijk voor de productie. De film won dit jaar zeven Oscars.

De benoeming tot Ridder of Dame is een van de hoogste onderscheidingen in het Verenigd Koninkrijk. De onderscheiding wordt doorgaans toegekend aan personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd in hun vakgebied.

Ook Spice Girl-zangeres Geri Horner was aanwezig bij de ceremonie in Buckingham Palace. Haar man, Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, kreeg ook een onderscheiding. Hij werd door Charles benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk.