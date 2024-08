Claus-Casimir genoot van ‘onvergetelijke dag’ bij Formule 1

Graaf Claus-Casimir heeft genoten van een “onvergetelijke dag” tijdens de Grand Prix in Zandvoort. De zoon van prins Constantijn ging zondag een kijkje nemen bij de Formule 1 met onder anderen zijn oom koning Willem-Alexander, tante koningin Máxima en zijn nicht prinses Alexia.

“Wat een geweldige dag op Zandvoort voor de Formule 1! Onvergetelijke dag”, schrijft de 20-jarige Claus-Casimir bij een aantal foto’s. Ook onder anderen prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven, prins Floris en prins Pieter-Christiaan waren afgelopen weekend bij het race-evenement.

Het was geen verrassing dat de Nederlandse royals zondag in Zandvoort verschenen. Het circuit is mede van prins Bernhard, de neef van koning Willem-Alexander.