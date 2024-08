Constantijn en Laurentien aangekomen voor huwelijk Märtha Louise

Prins Constantijn en prinses Laurentien zijn in Noorwegen voor het huwelijk van de Noorse prinses Märtha Louise en de Amerikaan Durek Verrett. Op beelden is te zien hoe de broer en schoonzus van koning Willem-Alexander in Ålesund zijn aangekomen.

Eerder op de dag arriveerden ook al leden van het Zweedse koningshuis in Noorwegen voor de bruiloft die zaterdag plaatsvindt. Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel werden door de Noorse krant Dagbladet gefotografeerd. Zij waren daarop net uit het vliegtuig gestapt. Ook prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia waren erbij.

Donderdagavond was het voor Märtha Louise en Durek al feest in een hotel in Ålesund. Vrijdag is een preparty in het dorpje Geiranger, waar zaterdag ook het huwelijk plaatsvindt.