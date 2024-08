Constantijn komt op voor Laurentien na aantijgingen

Voor prinses Laurentien was de afgelopen periode “niet echt een leuke tijd”. Dat zei prins Constantijn maandag in het NPO Radio 1-programma Sven op 1 in een reactie op het AD-artikel over beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van de prinses.

Constantijn vertelde dat zijn vrouw “een en ander voor haar kiezen heeft gekregen” en dat hij niets gelooft van de aantijgingen. “Ik ken haar heel lang en ik weet dat wat daar beschreven wordt op geen enkele manier overeenkomt met hoe ze is”, zei de broer van koning Willem-Alexander nadat presentator Sven Kockelmann vroeg of Constantijn Laurentien weleens had gevraagd of ze zich had misdragen.

In het artikel werd gesproken over meerdere meldingen bij het ministerie van Financiën van grensoverschrijdend gedrag door de prinses, die met de Stichting (Gelijk)waardig Herstel slachtoffers helpt van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. De stichting sprak de aantijgingen tegen en had het over “lasterlijke beschuldigingen”.

Volgens Constantijn zijn de aantijgingen “eigenlijk op niets gebaseerd” en heeft zijn vrouw bewust niet gereageerd. “Zij wil niet teruggooien met modder. Voor haar is het belangrijkst dat er een regeling komt om die ouders te helpen.”