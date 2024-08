Dagbladet: Høiby ging na vermeende mishandeling naar feest

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is na de vermeende mishandeling van een vrouw anderhalve week geleden in Oslo naar een feestje gegaan. Dat meldt de Noorse krant Dagbladet op basis van verschillende bronnen.

Het incident zou hebben plaatsgevonden tussen 01.00 en 03.00 uur ‘s nachts. Høiby vertrok volgens de krant daarna naar een feest om pas in de vroege ochtend thuis te komen. ‘s Middags werd het oudste kind van de kroonprinses gearresteerd.

Of Høiby, die verdacht wordt van mishandeling, onder invloed was is nog niet duidelijk. De politie heeft tests afgenomen om te kijken of hij alcohol of drugs in zijn bloed had. De 27-jarige Høiby en het slachtoffer kenden elkaar. Volgens verschillende Noorse media zouden ze een relatie met elkaar hebben gehad.

Høiby is de stiefzoon van de Noorse troonopvolger kroonprins Haakon. Mette-Marit kreeg hem uit een eerder huwelijk.