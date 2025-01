Daniel benoemt kracht van films in toespraak op Zweeds filmgala

De Zweedse prins Daniel heeft maandagavond een toespraak gehouden bij het Guldbagge-gala van het Zweedse Filminstituut in Stockholm. In zijn toespraak zei de man van kroonprinses Victoria het “fantastisch” te vinden om te mogen terugkijken op het 60-jarig bestaan van het filmgala.

“Films herinneren ons vaak aan dingen die we zelf vergeten zijn, of die we misschien nooit hebben meegemaakt. Het zijn krachtige tijdsdocumenten”, aldus Daniel. “Wat geeft film dat bijzondere vermogen om ons te veranderen? Ik vermoed dat in film, wanneer die op zijn best is, alle kunstvormen samenkomen: theater, literatuur, schilderkunst en muziek. En samen maken ze films onweerstaanbaar.”

De Guldbagge is een Zweedse filmprijs die sinds 1964 jaarlijks wordt uitgereikt door het Zweeds Filminstituut. Guldbagge is de Zweedse naam voor gouden tor. De prijs zelf is een klein beeldje in de vorm van een tor.