Deens hof deelt foto jarige kroonprins Christian in Afrika

De Deense kroonprins Christian viert dinsdag zijn verjaardag. De oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary is 19 jaar geworden. Voor de gelegenheid deelde het Deense hof een nieuwe foto van de prins, die is genomen in Afrika.

Op de foto poseert Christian voor een rode lucht. Ook toont de kroonprins zijn nieuwe coupe. Waar hij voorheen nog een stuk langer haar had, heeft hij nu een kort kapsel.

De kroonprins vertrok in september voor een langer verblijf naar Oost-Afrika. Hij is daar betrokken bij de dagelijkse leiding over twee boerderijen. Het is de bedoeling dat de kroonprins in december terugkeert naar Denemarken.