Deens koningspaar ontmoet olympische en paralympische atleten

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben donderdag hun landgenoten ontmoet die hebben meegedaan aan de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs. Het koningspaar verwelkomde de sporters voor een receptie op het Fredensborg-paleis.

Frederik gaf in de middag een toespraak voor de Deense deelnemers. “Jullie behoren tot de besten van de besten. Jullie laten het er moeiteloos uitzien terwijl jullie de strijd aangaan in en op het water, aan tafel en in de ring, op de baan en in het stadion, te paard en in een rolstoel”, richtte de koning zich tot de atleten. “Wat jullie medailles betreft: daar mogen jullie enorm trots op zijn. Dat ben ik ook”, zei Frederik.

De koning had ook troostende woorden voor mensen die geen medaille hadden gehaald: “Jullie behoren tot de weinigen die ooit de Olympische en Paralympische Spelen zullen halen. Jullie zijn rolmodellen voor iedereen voor wie sport misschien niet tot medailles leidt, maar tot zoveel meer goeds.”

Het hof deelde op sociale media foto’s van de receptie. Daarop waren ook bloemschikkingen in de vorm van de olympische ringen te zien.