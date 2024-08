Deense graaf Nikolai viert 25e verjaardag

De Deense graaf Nikolai is woensdag jarig. De zoon van prins Joachim is 25 jaar geworden. Het Deense hof deelde voor de gelegenheid twee foto’s op sociale media. Op de eerste foto is Nikolai te zien op de berg Roys Peak in Nieuw-Zeeland, de tweede is een familiefoto die is genomen op Château de Cayx in Frankrijk.

Nikolai deelde zelf in zijn Instagram Stories dat hij een interview heeft gegeven voor zijn 25e verjaardag. Op foto’s is te zien hoe hij wordt omringd door camera’s. De graaf onthulde echter niet waar en wanneer dat interview te zien is.

Nikolai is de oudste zoon van de Deense prins Joachim. Hij werd geboren uit het eerste huwelijk van Joachim met gravin Alexandra.