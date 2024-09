Deense kroonprins Christian aangekomen in Parijs

De Deense kroonprins Christian is aangekomen in Parijs om de Paralympische Spelen bij te wonen. Het Deense hof deelde onder meer een foto van de 18-jarige prins met de Eiffeltoren op de achtergrond.

De zoon van koning Frederik en koningin Mary bekeek een aantal wedstrijden met Deense deelnemers. Zo zat hij in het publiek bij het rolstoelrugby en tafeltennis, meldt het Deense hof. De Deense delegatie heeft tot nu toe vier medailles gewonnen op de Paralympische Spelen.

Christian blijft alleen maandag in Parijs. Hij vertrekt op woensdag voor een langere periode naar Oost-Afrika, maakte het Deense hof eerder bekend. Het is de bedoeling dat de kroonprins in december weer terugkeert naar Denemarken.