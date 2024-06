Deense kroonprins Christian heeft middelbare school afgerond

De Deense kroonprins Christian heeft zijn laatste schoolexamen achter de rug. De 18-jarige Christian vierde het speciale moment in zijn schoolcarrière samen met zijn familie, die naar het Ordrup Gymnasium in Kopenhagen was gekomen.

Het Deense hof deelde op sociale media enkele foto’s van de grote dag van de kroonprins. Daarop is te zien hoe hij zijn familieleden een innige omhelzing geeft. Ook zit er een foto bij met zijn grootmoeder Margrethe. In de commentaren onder het bericht krijgt hij ook felicitaties van zijn neef Nikolai.

De aanwezige pers vroeg de oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary maandag naar zijn toekomstplannen. “Ik ga er waarschijnlijk op uit om de wereld te zien, nieuwe dingen te proberen en mezelf voor te bereiden op verschillende dingen”, zei de kroonprins. Zijn moeder Mary vulde aan dat “de plannen op hun plaats vallen”. “Het wordt een spannend jaar”, aldus de koningin.