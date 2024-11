Deense prins Christian gaat tijd in Afrika nooit vergeten

De Deense prins Christian zal de maanden die hij in Oost-Afrika heeft doorgebracht nooit vergeten. Dat schrijft de zoon van koning Frederik en koningin Mary in een bericht op Instagram. Christian is sinds september in Oost-Afrika, waar hij is betrokken bij de dagelijkse leiding over twee boerderijen.

“Ik ben nu bijna drie maanden in Oost-Afrika. Het dagelijks leven hier is heel anders dan thuis”, aldus Christian. “Het eten, de cultuur, het klimaat, de wilde dieren, de taken en de mensen maken dit tot een ervaring die ik nooit zal vergeten.”

Christian zegt de afgelopen tijd te hebben gewerkt aan “natuurbehoud”. “Ik help met het observeren en registreren van dieren in de bush en ik werk op het kantoor van de boerderij.” De Deense troonopvolger heeft veel geleerd over het leven in Afrika. Ook heeft hij geholpen met het bouwen van nieuwe huizen voor de werknemers van de boerderijen. Tijd voor ontspanning was er ook. Samen met de lokale bevolking heeft Christian meermaals gevoetbald.

Hoewel Christian het leuk heeft in Afrika, mist hij zijn familie. “Ik begin ook langzaam uit te kijken naar mijn terugkeer naar familie in Denemarken om over een paar weken Kerstmis te vieren.”