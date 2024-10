Deense prinses Benedikte stopt als beschermvrouw paardensportbond

De Deense prinses Benedikte gaat niet verder als beschermvrouw van de Dansk Ride Forbund, de nationale paardensportbond. De prinses heeft ervoor gekozen om terug te treden als gevolg van het “voortdurende conflict” in de Deense paardensportfederatie, maakt het Deense hof woensdag bekend.

De Deense omroep DR schrijft dat de paardensportfederatie in crisis verkeert. In het afgelopen jaar kwam de organisatie slecht in het nieuws door zaken als dierenmishandeling en beschuldigingen van “dictatoriaal leiderschap en pesterijen”, aldus DR.

Benedikte, de tante van de huidige koning Frederik, was sinds 1992 beschermvrouw van de organisatie. In een persbericht bedankt de Deense paardensportbond de prinses voor haar jarenlange inzet. “De Deense paardensportfederatie wenst prinses Benedikte het allerbeste voor de toekomst en zal zich blijven inzetten voor het bevorderen van paardenwelzijn en sportieve resultaten, die de prinses altijd na aan het hart lagen.”