Deens koningspaar begint in mei aan eerste vaarseizoen

De Deense koning Frederik en koningin Mary beginnen volgende maand aan hun eerste vaarseizoen als koningspaar. Het Deense hof maakte woensdag bekend dat het stel volgende maand aan boord gaat van het koninklijke schip Dannebrog.

Frederik en Mary varen op 2 mei om 12.30 weg van de haven van Kopenhagen en komen zo’n drie uur later aan in de haven van Elsinore. Na de officiële ontvangst in de haven van Elsinore rijdt het koninklijk paar naar paleis Fredensborg. Daar zullen zij tijdelijk hun intrek nemen in het zogeheten Kancellihuset.

Het Deense koningspaar nam het Kancellihuset over rond hun bruiloft in 2004 en woonde er enkele jaren. Het is de bedoeling dat het de permanente verblijfplaats wordt van de koninklijke familie als die langere tijd op paleis Fredensborg verblijft.