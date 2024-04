Zien: Deens hof deelt eerste galaportretten van Frederik en Mary

Het Deense koningshuis heeft donderdag nieuwe portretten gedeeld van koning Frederik en koningin Mary. Het zijn de eerste officiële galaportretten van het Deense koningspaar. De foto’s zijn gemaakt ter ere van de troonsbestijging van Frederik op 14 januari van dit jaar.

Op de foto’s dragen Frederik en Mary onder meer de ketting van de Orde van de Olifant. Dat is de hoogste Deense ridderorde. Frederik heeft daarnaast het gala-uniform van de marine aan. Het Deense hof schrijft op de website dat Mary voor het eerst kroonjuwelen draagt. Het gaat om een smaragden set met een tiara, halsketting, oorbellen en een grote broche die in drieën gedeeld kan worden.

De portretten zijn geschoten door fotograaf Steen Evald in paleis Christiansborg. In de toekomst wordt het gezamenlijke portret van het koningspaar getoond in staatsinstellingen, waaronder Deense ambassades.