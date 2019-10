De gaststeden voor de derde editie van de Royal Run in Denemarken zijn bekend. Op 1 juni, Tweede Pinksterdag, zijn er hardloopevenementen in Sønderborg, Aalborg, Odense, Kopenhagen/Frederiksberg en Bornholm. Dat heeft het Deense hof woensdag bekendgemaakt.

De Deense koninklijke familie trekt ook weer de hardloopschoenen aan. Kroonprins Frederik begint in Sønderborg, echtgenote kroonprinses Mary laat zich vervolgens gelden in Aalborg waarna Frederik op zijn beurt zijn sportieve dag vervolgt in Odense en Kopenhagen. In Bornholm is er een Royal Run zonder koninklijke deelname.

De Royal Run werd in 2018 in het leven geroepen ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik. Het idee erachter was om de Denen in beweging te krijgen. Met zo’n 70.000 deelnemers tijdens de eerste editie en meer dan 82.000 dit jaar mag het evenement een succes worden genoemd.

Frederik kon dit jaar niet voluit meedoen. Door rugklachten moest hij voornamelijk aan de zijlijn toekijken maar in Aarhus liep hij wel de mijl. Zijn vier kinderen Christian, Isabella, Vincent en Joséphine legden in Kopenhagen de familiemijl af.