Koning Willem-Alexander en gezin vieren Koningsdag in Emmen

Koning Willem-Alexander viert zijn 57e verjaardag samen met koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane in Emmen. Het koninklijk gezin en leden van de koninklijke familie lopen op Koningsdag een route door de stad in de provincie Drenthe, waarbij thema’s als cultuur, innovatie en sport aan bod komen. De wandeling begint om 11.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS op NPO 1.

Tijdens de wandeltocht wordt gefocust op de ambities van Emmen, aldus de gemeente. Omdat Drenthe naar eigen zeggen dé fietsprovincie van Nederland is, worden Willem-Alexander en zijn familie door een peloton wielrenners naar het startpunt begeleid: het Noorderplein. Dit wordt gezien als het oude centrum. De route loopt van oud naar nieuw.

Het gezelschap gaat van het Noorderplein via de Hoofdstraat naar het Marktplein. Vervolgens lopen het gezin en andere leden van de koninklijke familie via de Hoofdstraat naar de ingang van het Rensenpark en via het Kerkplein richting het gemeentehuis. Tot slot loopt het gezelschap via het skatepark en dierentuin WILDLANDS naar het Raadhuisplein, waar het bezoek wordt afgesloten op het hoofdpodium. Zoals gebruikelijk stopt het gezelschap op diverse plaatsen langs de wandelroute.

Tijdens de wandeling komen de koning en zijn familieleden langs negen pleinen, waar telkens een ander thema aan bod komt. Zo wordt op het ‘dansplein’ voor de koninklijke familie gedanst, worden op het ‘innovatieplein’ innovaties op het gebied van circulaire plastics getoond en worden op het ‘sportplein’ sporten beoefend zoals sjoelen.