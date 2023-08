Deense prins Gustav Albrecht gedoopt

Leden van de Deense koninklijke familie hebben zaterdag in het Duitse Bad Berleburg de doop bijgewoond van prins Gustav Albrecht, het zoontje van prins Gustav en prinses Carina zu-Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Prins Gustav is de zoon van prinses Benedikte, de zus van de Deense koningin Margrethe.

De doop vond plaats in de kapel bij kasteel Berleburg, waar Gustav en Carina wonen. Aanwezig waren onder anderen prinses Benedikte, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. De kleine prins, die in juni werd geboren, heeft zes peetouders. Onder hen de Deense prins Christian, prinses Theodora van Griekenland en prins Franz-Albrecht.

De kleine Gustav Albrecht werd in juni van dit jaar geboren via een Amerikaanse draagmoeder. De ouders van de kleine prins, beiden 54 jaar, traden in de zomer van 2022 na een relatie van 19 jaar in het huwelijk. Aan dat huwelijk ging een jarenlange juridische strijd vooraf waarbij zij probeerden om van een strikte erfenisregel af te komen die in de jaren 30 was ingesteld door de grootvader van de prins. Die regel bepaalde dat zijn oudste kleinzoon met iemand van adel moest trouwen om in aanmerking te komen voor de erfenis. Omdat de Amerikaanse schrijfster Carina Axelsson niet van adel was, besloot Gustav niet te trouwen. Enkele jaren geleden werd Gustav door de rechter in het gelijk gesteld en kon hij trouwen zonder zijn adellijke titels en erfenis te verliezen.