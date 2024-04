Laurentien over Eloise: ze geniet, het gaat goed met haar

Het gaat goed met Eloise van Oranje in New York. Dat lieten haar ouders prins Constantijn en prinses Laurentien weten op Koningsdag.

De 21-jarige Eloise is momenteel voor haar stage in de Verenigde Staten. “Veel verder dan Emmen”, zei Laurentien, die het bijzonder vindt dat veel mensen zeggen dat Emmen zo ver weg is. “Het gaat heel goed met haar, ze geniet en ze geniet van haar stage, het is haar van harte gegund.”

Prins Constantijn liet weten dat hij en Laurentien hun dochter “misschien wel” gaan opzoeken binnenkort. “Eerst maar hier”, zeiden ze terwijl het paar hun route door Emmen vervolgde.