Derde premier voor Charles sinds hij koning is

De Britse koning Charles krijgt met Keir Starmer al te maken met zijn derde premier in minder dan twee jaar. Charles werd in september 2022 koning na het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth.

Toen Charles zijn moeder opvolgde, was Liz Truss nog premier. De kortstzittende Britse premier in de geschiedenis maakte later plaats voor Rishi Sunak. Die bood vrijdag zijn ontslag aan de koning aan na het grote verlies bij de verkiezingen.

De 75-jarige Charles zal in zijn tijd als koning waarschijnlijk niet zoveel premiers tegenkomen als zijn moeder Elizabeth. In haar 70 jaar op de troon werkte zij met vijftien premiers.