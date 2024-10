Dick Schoof belt met koning Abdullah en spreekt lof uit

Premier Dick Schoof heeft maandag gebeld met koning Abdullah van Jordanië, meldt hij op X. Het was de eerste keer sinds het aantreden van Schoof dat de twee mannen met elkaar spraken.

“Zojuist voor het eerst gesproken met ZM @KingAbdullahII van Jordanië”, twitterde Schoof. “Uiteraard was het toenemende geweld in het Midden-Oosten het belangrijkste onderwerp. We spraken over de ontwikkelingen in Libanon, Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever, en de humanitaire gevolgen.”

De premier prijst Jordanië “te midden van alle onrust als een stabiele factor in de regio. Maar uiteraard heeft het conflict ook daar grote impact. Diplomatie is de enige weg naar een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing.”

Volgens Schoof “waardeert Nederland de grote inzet van Jordanië voor meer humanitaire hulp en toegang. Ik heb hen onze ondersteuning hierbij aangeboden.”