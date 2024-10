Dochter erfprins Alois van Liechtenstein gaat trouwen

Prinses Marie Caroline van Liechtenstein gaat trouwen met haar partner Leopoldo Maduro Vollmer. Erfprins Alois heeft de verloving van het paar dinsdag aangekondigd.

De 28-jarige Marie Caroline is de tweede van in totaal vier kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Ze is de enige dochter van het paar en studeerde de afgelopen jaren in Parijs en New York. Ze woont momenteel in Londen waar ze werkt in de mode-industrie.

Leopoldo werd geboren in het Venezolaanse Caracas, studeerde in Engeland en werkte in de financiële sector in Parijs en New York. In 2016 verhuisde hij naar Londen.

Het huwelijk staat gepland voor de nazomer van 2025.