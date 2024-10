Documentaire daklozenproject van William komt uit in november

De documentaire over het daklozenproject van de Britse prins William komt uit op 1 november. De tweedelige serie heeft de titel Prince William: We Can End Homelessness en verschijnt in het VK op ITV, ITV+ en wereldwijd op Disney+. De docu gaat over de eerste jaren van de stichting Homewards, die zich inzet tegen dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk.

De documentaire, geregisseerd door BAFTA-winnaar Leo Burley, bevat beelden van achter de schermen waarin William praat met onder anderen ervaringsdeskundigen. Daarnaast geeft de prins interviews waarin hij vertelt over hoe hij geïnspireerd werd door zijn moeder, prinses Diana, die zich tijdens haar leven ook inzette tegen dakloosheid.

Eerder deelde William al beelden van de documentaire op sociale media. Daarin legt de prins uit waarom hij zich betrokken voelt bij de dak- en thuislozen in het VK. “We zien het elke dag in ons leven. Dat is iets wat ik wil veranderen”, aldus William.