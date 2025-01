Documentaire in de maak over geheime dansleraar van Diana

Anne Allan, de geheime dansleraar van prinses Diana, wordt het onderwerp van een documentaire. Volgens The Hollywood Reporter wordt Dancing with Diana, gebaseerd op een boek dat eerder over Allan werd geschreven, Het is nog niet duidelijk wanneer de film uitkomt.

Volgens het boek Dancing With Diana gaf Allan vanaf 1981 negen jaar lang vrijwel wekelijks dansles aan de prinses. Hier bereidde Diana onder andere de dans voor die zij in 1985 samen met danser Wayne Sleep uitvoerde in de Royal Albert Hall op het nummer Uptown Girl. Diana had de dans voorbereid als verrassing voor haar man, prins Charles, die in het publiek zat.

De documentaire wordt gemaakt door de Canadese producent Sphere Media, die de rechten op het boek heeft verworven. Het is de bedoeling dat de film een nog relatief onderbelichte kant van prinses Diana gaat tonen. De makers beloven dat de documentaire bijzonder, nog niet eerder vertoond archiefmateriaal gaat bevatten. Ook zullen voor de film nieuwe interviews worden afgenomen met ‘royal insiders’ en vrienden van Diana.