Dominic West blij dat hij geen vragen over The Crown meer krijgt

Dominic West mist niet alle vragen die hij doorlopend over The Crown moest beantwoorden toen de nieuwe seizoenen uitkwamen waarin hij prins Charles speelde. Dat vertelt de Britse acteur in gesprek met The Hollywood Reporter.

“Je moet doorlopend vragen van fans beantwoorden over de Britse koninklijke familie en de manier waarop de Windsors worden geportretteerd in The Crown”, vertelt hij. “Ik vind het niet erg dat ik dat niet meer hoef te doen.”

Maar hij mist het personage wel. “Ik ben erg van Charles gaan houden”, vertelt West. “Ik hou van zijn kleren en van zijn auto’s en van zijn huizen. Ik hou eigenlijk van alles dat hij is. Ik heb zijn boek Harmony, dat hij zelf heeft ingelezen, meerdere malen beluisterd om zijn stem te leren. In dat boek zet hij zijn ideeën over het leven uiteen. En ik vond dat echt heel erg goed.”

Ook mist de acteur dat er voor hem wordt gebogen. “Dat was een groot verschil toen we klaar waren met draaien”, lacht de Britse ster. “Het is gek als er opeens niemand meer voor je buigt, zoals tijdens het draaien heel vaak gebeurde.”