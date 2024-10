DPG spreekt koning aan: uw kabinet maakt het ons moeilijk

Journalistiek directeur Philippe Remarque van DPG Media heeft koning Willem-Alexander aangesproken op de btw-verhoging op kranten die het kabinet-Schoof wil gaan doorvoeren. Hij deed dit tijdens een bezoek van de koning aan het nieuwe pand van DPG in Amsterdam.

“Uw kabinet maakt het veel moeilijker door zomaar veel meer btw op kranten te gaan heffen”, sprak de voormalig Volkskrant-hoofdredacteur. Volgens hem “begrijpen” andere Europese landen wel dat de heffing niet bevorderlijk is voor de journalistiek.

Ook blikte hij terug op veertien jaar geleden, toen hij op bezoek ging bij Willem-Alexander en Máxima. “U woonde wat kleiner”, zei hij, waarop de koning moest lachen. “U klaagde niet over de journalistiek, maar vooral over de bezorging. Nu bent u staatshoofd en hoop ik dat we dat opgelost hebben.”

In het welkomstpraatje benadrukte directeur Erik Roddenhof dat de journalist erom bekend staat het koninklijk huis kritisch te benaderen. Maar, zei hij ook, de journalisten stonden ook te trappelen om de koning “trots” over hun werk te vertellen. Willem-Alexander opent de nieuwe locatie van 25 mediamerken, waaronder de Volkskrant, Het Parool en Trouw.