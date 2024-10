Drukke dag voor Deens koningspaar en IJslands presidentieel paar

Op de tweede dag van het staatsbezoek van het presidentiële echtpaar van IJsland aan Denemarken, hebben koning Frederik en koningin Mary onder meer een conferentie bijgewoond. De president bezocht een universiteit en haar echtgenoot ging naar een bedrijf dat voedselverspilling bestrijdt.

De dag begon voor president Halla Tómasdóttir en haar man Björn Skúlason met een bezoek aan State of Green, een partnerschap tussen de Deense overheid en bedrijven in de energiesector. Koning Frederik en koningin Mary woonden daarna samen met de IJslanders de opening van een zakenconferentie bij. Hier hielden de koning en de president een toespraak. Aansluitend bezocht de president de Copenhagen Business School, de op drie na grootste universiteit van Denemarken met ongeveer 20.000 studenten. Hier hield ze ook een toespraak en ontmoette ze enkele IJslandse onderzoekers en studenten.

Na een zakenlunch stond er opnieuw een conferentie op de agenda voor Tómasdóttir en Skúlason. De IJslandse president en de Deense koning bezochten vervolgens de residentie van de ambassadeur van IJsland, waar ze deelnamen aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De echtgenoot van de IJslandse president bezocht ondertussen het bedrijf Too Good To Go, dat voedselverspilling tegengaat door winkels te helpen hun overtollige voedsel te verkopen.