Duizenden mensen ontvangen lintje van koning

Enkele duizenden mensen in Nederland ontvangen vrijdag een lintje van koning Willem-Alexander. Ze hebben zich jaren ingezet als vrijwilliger, of ze hebben zich onderscheiden in hun carrière. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Voor de meeste mensen zal de onderscheiding als een verrassing komen. Ze worden naar een gemeentehuis of een andere plek gelokt, en horen hun burgemeester dan zeggen: “het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot”. Mensen worden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Vorig jaar kregen 2832 mensen een lintje. Dat waren er minder dan de 3025 van het jaar ervoor. In 2021 ontvingen 2828 mensen een onderscheiding en in 2020 werden 3056 mensen gedecoreerd.