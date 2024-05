Koningspaar zingt mee met Soldaat van Oranje-lied 5 mei-concert

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag meegezongen met het lied Als Wij Niets Doen uit de musical Soldaat van Oranje. Dat deed het koningspaar tijdens het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Het lied werd gezongen door de cast van de musical Soldaat van Oranje en zangeres Emma Kok.

Tijdens het lied zongen de koning en koningin al snel mee. Willem-Alexander en Máxima hebben de musical meerdere keren gezien. Deze gaat over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, die het uiteindelijk schopt tot adjudant van koningin Wilhelmina.

Het koningspaar geniet zondag zichtbaar van de verschillende optredens en klapt geregeld glimlachend mee. Musicalsterren April Darby en Gaia Aikman brachten samen het lied When Love Takes Over ten gehore. Voorafgaand zei Karsu, die de avond met Frits Spits presenteert, dat het erop lijkt dat het goed zit in de liefde. Daarbij keek ze naar de koning en koningin, die daarop lachten.

Het 5 mei-concert wordt live uitgezonden door de NOS op NPO 1.