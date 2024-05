Van Vollenhoven blikt terug op mooi bevrijdingsfeest Wageningen

Pieter van Vollenhoven blikt terug op een “mooi bevrijdingsfeest” op het 5 Mei Plein in Wageningen. Dat schrijft de man van prinses Margriet zondag op X. Van Vollenhoven was aanwezig bij de herdenking van de bevrijding van Nederland, 79 jaar nadat er met de Duitse overgave officieel een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

“Wageningen was zoals immer een mooi bevrijdingsfeest met een inspirerend bezoek van veteranen”, schrijft de professor op het medium. “De oudste was 101 een Spitfire-piloot uit Canada!!! Nu op weg naar de 80-jarige bevrijding! De bezoekers waren – zoals immer – zéér enthousiast! Echt een uniek evenement.”

Bij de herdenkingsplechtigheid waren onder anderen Van Vollenhoven, demissionair defensieminister Kajsa Ollongren en zestien Britse, Canadese en Nederlandse oorlogsveteranen aanwezig.

Tanja Haseloop-Amsing, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45), zei in haar toespraak dat vrede soms verder weg lijkt dan ooit. Ze verwees naar de Russische invasie in Oekraïne en beelden uit Israël en de Gazastrook. Volgens de comitévoorzitter kunnen we leren van “de verschilmakers van toen”, verwijzend naar de veteranen die bij de plechtigheid waren. “Zij kunnen ons leren over het verleden, ons inspireren in het heden en voor de toekomst.”