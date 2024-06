Echtgenoot: het gaat prima met prinses Anne

Het gaat “prima” met de Britse prinses Anne, die in het ziekenhuis ligt nadat ze een hersenschudding heeft opgelopen. Dat zei haar echtgenoot Timothy Laurence nadat hij Anne in het ziekenhuis had bezocht.

“Het gaat prima met haar, langzaam maar zeker”, antwoordde Laurence op een vraag van aanwezige verslaggevers. De vice-admiraal had ook wat eten voor zijn vrouw meegenomen. Het ging om “een paar kleinigheidjes van thuis”, stelde Laurence toen iemand hem vroeg wat hij had meegenomen.

Anne ligt al een paar dagen in het ziekenhuis na een incident op haar landgoed. Ze zou een schop of stoot van een paard hebben gehad.