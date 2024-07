Eerste brievenbus met koninklijk embleem Charles onthuld

De eerste rode brievenbus met het embleem van koning Charles is vrijdag onthuld. De nieuwe brievenbus staat in High Street in Great Cambourne. Schoolkinderen mochten bij de onthulling de eerste brieven posten.

Het embleem van Charles bestaat uit de letter C, het Romeinse cijfer III en een R. Die R staat voor Rex, het Latijnse woord voor koning. Ook bevat het embleem een kroon.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ongeveer 115.000 rode brievenbussen in gebruik. Er zijn ook nog steeds brievenbussen met het embleem van voorgangers van Charles, zoals koningin Victoria en koningin Elizabeth. Sinds de dood van Elizabeth in september 2022 zijn nieuwe brievenbussen geïnstalleerd. Tegelijk werd ook eerst de voorraad bestaande exemplaren met het symbool van de koningin opgemaakt.