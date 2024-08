Eerste munten van 1 pond met koning Charles in omloop

In het Verenigd Koninkrijk komen deze week de eerste munten van 1 pond met de beeltenis van koning Charles in omloop. Het gaat om bijna 3 miljoen munten die zijn verstrekt aan postkantoren en banken verspreid over het Verenigd Koninkrijk.

Op de keerzijde van de munten van 1 pond staan twee bijen. Het is een van de acht nieuwe ontwerpen die op de verschillende munten staan. Daarop worden de flora en fauna die in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn afgebeeld.

Alle dieren die op de munten staan, zitten in natuurbeschermingsprogramma’s. De ontwerpen werden al in oktober onthuld en reflecteren “Charles’ passie voor natuurbehoud”, aldus de Royal Mint. Een aantal andere munten kwam eerder al in omloop, de rest verschijnt in de loop van het jaar. Munten met de beeltenis van koningin Elizabeth blijven nog gewoon geldig.