Eerste soloklus voor prinses Amalia

Prinses Amalia heeft haar eerste officiële soloklus in haar agenda staan. Op 22 februari doopt de troonopvolgster in Vlissingen een nieuw marineschip, genaamd de Den Helder, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag aangekondigd.

Tot dusver deed Amalia nog geen handelingen alleen. Eerder ging ze wel met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee naar bijvoorbeeld de Auschwitz-herdenking afgelopen week en op reis naar de Cariben. Vorige zomer bezocht ze privé wel alleen de Olympische Spelen in Parijs.

Amalia treedt in de voetsporen van haar zusje Alexia. Die legde in september 2023 al haar eerste werkbezoek af en doopte toen ook een schip. Dat gebeurde destijds in Rotterdam.

De Den Helder wordt het nieuwe bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine. Het schip zal wereldwijd marineschepen op zee gaan voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen. Na de doop krijgt prinses Amalia een rondleiding over het schip en spreekt ze met bemanningsleden en scheepsbouwers.